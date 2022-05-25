Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные для выполнения боевых задач получили партию пикапов

Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные для выполнения боевых задач получили партию пикапов

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Защитникам Украины на передовую передали 12 автомобилей.

ВСУ продолжают нуждаться в транспорте, а потому им доставили партию пикапов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.

"Передаем очередные 12 автомобилей на нужды ВСУ. Спасибо нашим аграриям, предпринимателям, волонтерам, всем, кто помогает нашим военным! Слава ВСУ! Слава Украине", — написал Гамалий.

Читайте также:

Украинские бойцы получили автомобили для выполнения боевых заданий: что это за машины

В Украине предлагают разрешить конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей в пользу ВСУ и полиции

Peugeot и Fiat останавливает производство своих автомобилей в России

Следующая публикация