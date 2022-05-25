Украинские военные для выполнения боевых задач получили партию пикапов

Защитникам Украины на передовую передали 12 автомобилей.

ВСУ продолжают нуждаться в транспорте, а потому им доставили партию пикапов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.

"Передаем очередные 12 автомобилей на нужды ВСУ. Спасибо нашим аграриям, предпринимателям, волонтерам, всем, кто помогает нашим военным! Слава ВСУ! Слава Украине", — написал Гамалий.

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