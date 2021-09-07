Также появится возможность получения услуг через приложение "Дія".

Украинским автомобилистам расширят функционал "кабинета водителя".

Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений и проектов ведомства, где отметил актуальность развития цифровизации МВД.

"Уже сегодня мы можем сказать о том, что будет расширен функционал" Кабинета водителя ", в частности появится возможность онлайн регистрации/перерегистрации транспортных средств, обмена водительского удостоверения в онлайн режиме с возможностью получить его по почте", — отметил министр.

Кроме того, появится возможность получения услуг в сервисных центрах МВД на основании Е-паспорта через приложение "Дія". В будущем планируется возможность получения справки об отсутствии судимости за один день бесплатно и в онлайн-режиме. А также будет внедрена оплата стоимости административных услуг с помощью QR-кода.

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Еще один важный, по словам Монастырского, проект касается общественного контроля за нарушениями ПДД.

"Любые общественные инициативы не могут обходиться без общественности. Только сочетание этих двух основ может привести к реальному результату. Общественный контроль за нарушениями ПДД станет настоящим прорывом во взаимодействии граждан и полиции.

Сейчас этот законопроект находится в парламенте и предусматривает возможность гражданина фиксировать нарушения ПДД другими участниками дорожного движения, передавать эти записи в полицию. Если мы говорим о профилактике, то именно такие подходы могут дать нам прорыв в этой сфере", — подчеркнул глава МВД.

Ранее в МВД рассказали о появлении автомобилей-фантомов на дорогах Украины.

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