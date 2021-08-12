Украинским АЗС пока не собираются устанавливать регулирования стоимости автогаза

Сейчас это происходит только с бензином и дизелем.

Министерство экономики Украины пока не видит необходимости в регулировании розничных цен на сжиженный углеводородный газ.

Об этом в комментарии для "Интерфакс-Украина" рассказал первый вице-премьер — глава ведомства Алексей Любченко.

По его словам, министерство внимательно отслеживает ресурсную и ценовую ситуацию на топливном рынке. В частности, влияние на рост цен на автогаз сделало недопоставку ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и пребывания в ремонте в июне Мозырского НПЗ (Беларусь).

В то же время Любченко привел данные системы электронного администрирования реализации топлива, согласно которым, уже в период с 1 июля по 1 августа остатки автогаза выросли с 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензина – с 504,7 млн литров до 724 млн литров, дизтоплива – с 1 365,7 млн литров до 1 700 млн литров

Причинами подорожания автогаза в июле-августе эксперты называют повышение мировых котировок на нефть, традиционный максимальный пиковый объем потребления LPG в августе, а также дефицит мощностей для его хранения в Украине.

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Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля до 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.

Ранее эксперты рассказали водителям, чего ждать с ценами на автогаз в ближайшее время.

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