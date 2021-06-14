Украинским АЗС установили новую предельную цену топлива: какой должна быть максимальная стоимость бензина и дизеля

Изменения произошли в сторону удорожания.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Отмечается, что речь идет о ценах на вторую декаду июня, передает Enkorr.

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"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривен, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,85 гривен за литр", — говорится в сообщении.

Так, по сравнению с началом месяца, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/л, на бензин она выросла на 0,9 грн/л (+ 3,6%), на ДТ — на 1,18 грн/л (5,6%).

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,09 грн/л.

Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В связи с этим, ряд АЗС приняли решение прекратить продажу премиального топлива.

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