Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

Заправиться может стать еще дороже.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, расчетные цены для бензина повышены от 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива от 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр. Таким образом, средние цены выросли на 23 коп. и 5 коп./литр соответственно.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,87 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,60 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина будет проводиться ежемесячно — 3, 13 и 23 числа.

Отметим, последний раз эти данные обновлялись в начале июля.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере 27 долл./Т, или плюс 66 коп./л (с НДС) в стоимость бензина и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

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