Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Изменения произошли в сторону удорожания.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отметим, что последний раз эти данные обновлялись 14 июня. Тогда они были на уровне 22,09 грн и 25,82 грн соответственно. Таким образом, средние цены выросли на 14 коп. и 2 коп./литр соответственно.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,23 гривен, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,84 гривен за литр", — говорится в сообщении.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,23 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина будет проводиться ежемесячно — 3, 13 и 23 числа.

Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирования цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

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