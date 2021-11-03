Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Заправиться одним из видов может стать дешевле.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина производится ежемесячно – 3, 13 и 23 числа.

Отметим, в последний раз эти данные обновлялись в конце октября.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ. В частности были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензину (не выше 5 грн/литр).

Ранее ТСН Авто рассказывал о том, как изменилась цена на топлива в течение октября.

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