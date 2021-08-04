Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Заправиться может стать еще дороже.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,86 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,24 гривны за литр.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,86 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,24 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина будет проводиться ежемесячно — 3, 13 и 23 числа.

Отметим, последний раз эти данные обновлялись в конце июля.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере 27 долл./Т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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