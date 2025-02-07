Украинским водителям грозит новый штраф: что придумали в Верховной Раде

Водители могут столкнуться со штрафными санкциями и потерей права вождения.

В Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие избыточный шум.

Согласно законопроекту №9564, за нарушение шумовых норм водителям грозят значительные штрафы, которые могут достигать 34 000 гривен.

В пояснительной записке к проекту закона указано на необходимость введения штрафов из-за того, что отдельные автомобилисты оснащают свои автомобили оборудованием, приводящим к резкому повышению уровня шума от двигателя.

Кроме того, согласно новому законопроекту водителей могут не только оштрафовать, но и лишить прав на вождение на срок от трех до шести месяцев. В документе указано, что в некоторых случаях повторное нарушение может ограничиться только штрафом, без дополнительных наказаний.

Ранее сообщалось, что водителям грозят штрафы до 600 тысяч гривен. Больше об этом читайте в новости.