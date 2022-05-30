Украинским военным разрешили не компенсировать ущерб в случае ДТП

Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), чтобы поддержать наших защитников, приняло решение об освобождении военнослужащих и их воинских частей от компенсации ущерба, причиненного в ДТП.

Так, если по вине украинских военных будет совершена авария и у них не будет действующего полиса ОСАГО, то выплата компенсации пострадавшей стороне будет осуществлена из фонда защиты МТСБУ (согласно п.41.1.а Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств").

Об этом говорится на странице МТСБУ в Facebook.

Такая норма будет действовать на период военного положения и полгода после его окончания. Кроме того, прекращается принудительное взыскание средств с воинских частей или военнослужащих ВСУ по уже принятым судебным решениям по взысканию компенсаций по регрессным искам.

"МТСБУ с начала войны делает все возможное для поддержки украинских граждан и ВСУ. Наши защитники, военнослужащие ВСУ сейчас сконцентрированы на главной задаче – обороне страны, поэтому ничто не должно отвлекать их от нее, даже страхование.

Компенсация всем пострадавшим в случае наступления ДТП, вызванного военнослужащим ВСУ, как всегда, будет произведена из гарантийного фонда Бюро", — сказал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Согласно Закону Украины "Об ОСГПО" (ст.38, пп.2.1), страховщики и МТСБУ имеют право на взыскание регрессной выплаты с виновника ДТП в следующих случаях:

дорожно-транспортное происшествие вызвано владельцем, водителем транспортного средства, не застраховавшим свою гражданско-правовую ответственность;

водитель транспортного средства завладел им при помощи противоправных действий;

владелец или водитель автомобиля управлял в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

МТСБУ также напоминает, что в период военного положения граждане Украины должны соблюдать требования закона "Об ОСГПО" относительно обязательного наличия действующего полиса страхования гражданской ответственности.