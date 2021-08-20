Украинский автопроизводитель представил мощный автокран на шасси МАЗ

Его максимальная грузоподъемность составляет 25 тонн.

На производстве Завода спецтехники "Техкомплект" собран и установлен на белорусское грузовое шасси МАЗ-6312 автокран.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что этот автомобильный кран будет работать на Городище-Пустоваровском сахарном заводе (Володарский район Киевской области). Новинка отличается высокой вариативностью длины стрелы — от 10,2 до 32 метров при максимальной грузоподъемности 25 тонн.

Новый автокран может работать в диапазоне 240 и 360 градусов. В то же время площадь его опорного контура равна 5,45X6,2 м.

Максимальная высота подъема стрелы составляет 31 метров, а самый большой вылет — 28 метров.

specmachinery.com.ua

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