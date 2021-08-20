Украинский автопроизводитель представил мощный автокран на шасси МАЗ

Его максимальная грузоподъемность составляет 25 тонн.
На производстве Завода спецтехники "Техкомплект" собран и установлен на белорусское грузовое шасси МАЗ-6312 автокран.
Об этом сообщает Specmachinery.
Отмечается, что этот автомобильный кран будет работать на Городище-Пустоваровском сахарном заводе (Володарский район Киевской области). Новинка отличается высокой вариативностью длины стрелы — от 10,2 до 32 метров при максимальной грузоподъемности 25 тонн.
Новый автокран может работать в диапазоне 240 и 360 градусов. В то же время площадь его опорного контура равна 5,45X6,2 м.
Максимальная высота подъема стрелы составляет 31 метров, а самый большой вылет — 28 метров.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились полноприводные самосвалы МАЗ мощностью почти 500 "лошадей".