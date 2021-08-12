Украинский производитель представил новый большегрузный самосвал

Он был создан на шасси Iveco.

Компания Polycar, занимающейся выпуском различных кузовных надстроек, представила новый для себя продукт — большегрузный самосвал для аграрного сектора.

Об этом сообщает Автоцентр.

Отмечается, что самосвал построен на шасси IVECO Trakker AD380T41 (6х4), предоставленным официальным дилером — компанией АМАКО. Машина имеет усиленную рессорную подвеску, передний мост рассчитан на нагрузку 9 т, а два задних — на 32 т. На всех мостах установлены более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стальной кузов с задним открывающемся бортом и тентом имеет полезный объем 24,7 м куб и грузоподъемность 15 тысяч кг. Главное его назначение — перевозка силоса.

Polycar

Кроме того, он имеет защиту радиатора и поддона двигателя, а полностью стальной бампер сделан трехсекционным для облегчения ремонта в случае повреждения. Также шасси оснащено блокировкой осевого и межколесного дифференциалов задних осей.

Самосвал от Polycar также может работать с прицепом для чего оборудован сцепным устройством Rockinger, а также соответствующими электрическими и пневматическим разъемами.

Ранее рассказывалось о том, что Polycar создала промтоварный фургон на базе Ford Transit.

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