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Украинский производитель представил новый большегрузный самосвал

Украинский производитель представил новый большегрузный самосвал

Украинский производитель представил новый большегрузный самосвал

Polycar

Он был создан на шасси Iveco.

Компания Polycar, занимающейся выпуском различных кузовных надстроек, представила новый для себя продукт — большегрузный самосвал для аграрного сектора.

Об этом сообщает Автоцентр.

Отмечается, что самосвал построен на шасси IVECO Trakker AD380T41 (6х4), предоставленным официальным дилером — компанией АМАКО. Машина имеет усиленную рессорную подвеску, передний мост рассчитан на нагрузку 9 т, а два задних — на 32 т. На всех мостах установлены более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стальной кузов с задним открывающемся бортом и тентом имеет полезный объем 24,7 м куб и грузоподъемность 15 тысяч кг. Главное его назначение — перевозка силоса.

© Polycar
Polycar

Кроме того, он имеет защиту радиатора и поддона двигателя, а полностью стальной бампер сделан трехсекционным для облегчения ремонта в случае повреждения. Также шасси оснащено блокировкой осевого и межколесного дифференциалов задних осей.

Самосвал от Polycar также может работать с прицепом для чего оборудован сцепным устройством Rockinger, а также соответствующими электрическими и пневматическим разъемами.

Ранее рассказывалось о том, что Polycar создала промтоварный фургон на базе Ford Transit.

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