Украинский производитель представил уникальный автокран

Его можно использовать в разных местах.

В Украине начали разрабатывать уникальный автокран — КMZ 25-40.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что новый подъемник грузоподъемностью в 25 тонн оснащен стрелой в 40 метров. Кран предназначен для выполнения строительных, погрузочно-разгрузочных и карьерных работ. Этот экземпляр недавно презентовали на выставке в Киеве.

specmachinery.com.ua

"Более 10 лет в Украине не выпускали этот вид спецтехники. Уникальные характеристики нового автокрана Киевского машиностроительного завода позволяют использовать эту технику в особо сложных условиях высотности или при ограничении доступа к объекту перемещения, там, где использование других автокранов становится невозможным", — отметили в компании производителя.

Так, шасси Sinotruk с колесной формулой 6X4 и с двигателем "Евро-5" позволяют крану комфортно и быстро преодолевать сотни километров по дорогам общего пользования.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что украинский автопроизводитель представил мощный автокран на шасси МАЗ.

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