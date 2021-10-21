Украинский производитель представил уникальный автокран

Его можно использовать в разных местах.
В Украине начали разрабатывать уникальный автокран — КMZ 25-40.
Об этом сообщает Specmachinery.
Отмечается, что новый подъемник грузоподъемностью в 25 тонн оснащен стрелой в 40 метров. Кран предназначен для выполнения строительных, погрузочно-разгрузочных и карьерных работ. Этот экземпляр недавно презентовали на выставке в Киеве.
"Более 10 лет в Украине не выпускали этот вид спецтехники. Уникальные характеристики нового автокрана Киевского машиностроительного завода позволяют использовать эту технику в особо сложных условиях высотности или при ограничении доступа к объекту перемещения, там, где использование других автокранов становится невозможным", — отметили в компании производителя.
Так, шасси Sinotruk с колесной формулой 6X4 и с двигателем "Евро-5" позволяют крану комфортно и быстро преодолевать сотни километров по дорогам общего пользования.
Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что украинский автопроизводитель представил мощный автокран на шасси МАЗ.