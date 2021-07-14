Украинский рынок новых и подержанных легковых авто в первом полугодии 2021: анализ ключевых тенденций

Большую часть продолжают занимать машины с пробегом.

Федерация автопрома Украины подготовила обзор ключевых тенденций регистраций новых и подержанных легковых автомобилей за первое полугодие 2021 на основе данных МВД.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что большую часть авторынка занимают подержанные авто привезенные из заграницы, в то же время количество новых проданных машин продолжает увеличиваться.

Так, доля подержанных автомобилей на рынке продолжает удерживаться на уровне 80%. За год было зарегистрировано 49,4 тысячи новых легковых автомобилей. Рынок подержанных легковых автомобилей превысил этот показатель в 4 раза и составил 202,1 тысячи единиц. В то же время 38% зарегистрированных автомобилей в первом полугодии 2021 — автомобили в возрасте от 10 лет.

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57% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, работали на бензине, 30% украинский предпочитают дизельные автомобили. Регистрации "чистых" электромобилей прошлого года заняли 1% рынка.

Что касается лидеров на рынке подержанных автомобилей, то здесь первое место по количеству регистраций занял Volkswagen (17% рынка). Подержанных автомобилей бренда Volkswagen приобрели в 14,6 раз больше новых. Собственно, именно модели Volkswagen — VW Passat и VW Golf — возглавили рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом среди украинцев в этом году.

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Ford с долей рынка 9% занимает второе место. Количество регистраций почти в 17 раз превысило продажи новых автомобилей бренда. И на третьем месте оказалась Renault (доля рынка 9%); количество регистраций оказалось в 2,7 раза больше продажи новых автомобилей бренда.

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