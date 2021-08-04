Украинским водителям напомнили об уплате важного налога: что известно

Его плательщиками являются физические и юридические лица.

Украинским автомобилистам рассказали о том, когда нужно платить транспортный налог, если даты приобретения авто и его регистрации разные.

Какие шаги необходимо осуществить автолюбителям в таком случае — напомнили на сайте Главного управления ГНС во Львовской области.

Так, в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (сегодня это 6 тысяч грн).

При оформлении сделки о приобретении права собственности сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Такая сделка считается совершенной с момента его государственной регистрации.

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За транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

То есть, в случае, если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, разные, то выплачиваться транспортный налог должен с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

Ранее рассказывалось о том, что Кабмин хочет обложить автомобилистов новым налогом.

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