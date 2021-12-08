Украину заполняет автомобильный "хлам": импорт машин с пробегом вырос на 109%

Их возраст превышает 12 лет.

В Украину продолжают активно завозить подержанные автомобили.

Как сообщает "Автоцентр", в ноябре объем импорта более чем вдвое вырос. По сравнению с тем же периодом годичной давности прирост составил 109%.

Для сравнения, если год назад внутренние перерегистрации, то есть продажи авто, уже ранее зарегистрированные в Украине, составляли 68 876 авто , а импорт был на уровне 33 118 авто, то в этом году ситуация кардинально изменилась. В ноябре этого года уровень внутренних перерегистраций вырос до 87 074 автомобилей , но импорт его уже почти догоняет. В ноябре 2021 года этот показатель составляет 69 228 авто . Получается, что каждый второй, кто решается купить подержанный автомобиль, выбирает пригон машины из-за границы.

Что касается того, откуда везут такие машины, то здесь отдается предпочтение Европе.

В основном автомобили, которые привозят из Европы старше 12 лет. А нередко это машины, разменявшие третий десяток. Ежемесячно на дорогах прибавляется почти 70 тысяч автомобилей, подавляющее большинство из которых очень близко к капитальному ремонту, а то и давно переступили этот порог.

Всего за одиннадцать месяцев 2021 года в Украину "приехало" лишь немногим менее полумиллиона (496 253) вывозимых авто. А за последние два года этот показатель составил 914 026 авто.

Вашему вниманию топ-5 подержанных авто, которые чаще всего ввозят украинцы:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Skoda Octavia;

Renault Megane;

Ford Focus.

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