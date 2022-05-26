Укравтодор восстановит разметку и дорожные знаки на дорогах

Укравтодор восстановит разметку и дорожные знаки на дорогах

Укравтодор примет меры по обеспечению безопасности дорожного движения: восстановит разметку и дорожные знаки.

Об этом во время круглого стола "Безопасность на транспорте в условиях военного положения" сообщил Олег Федоренко, начальник Управления эксплуатационного содержания и безопасности автомобильных дорог Укравтодора.

“Ежегодно работы проводились в феврале-марте. В этом году из-за войны и ограниченного финансирования мероприятия будут проведены в меньшем объеме”, - сказал он.

Федоренко также рассказал о текущей ситуации на государственных автодорогах Украины.

По его словам, Укравтодор с первых дней деоккупации ряда областей начал расчищать дороги от последствий боев и устраивать временные переправы, что позволило своевременно доставлять первоочередные гуманитарные грузы.

Он также сообщил, что возобновлена ​​работа комплексов автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

“Первую неделю WIM работали в тестовом режиме: штрафы на нарушителей не налагались. С 23 мая за превышение максимально разрешенных параметров налагается штраф по действующему законодательству”, - сказал Федоренко.

Представитель Укравтодора добавил, что на замороженных объектах строительства, капитального ремонта принимаются меры по надлежащей организации движения.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, в результате военных действий на сегодня повреждено 23 тыс. км дорог. Из них 8 тыс. км – это дороги государственного значения.

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