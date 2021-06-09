Укрепление гривни в Украине: чего ожидать с ценами на авто при покупке

К этому вопросу нужно подходить индивидуально.

За последнее время национальная валюта Украины начала стремительно укрепляться.

Так, если на 1 июня курс гривны составлял 27,46 грн/долл., то уже 9 июня банкиры предусматривают его приближение к отметке в 27 грн. Многие из них убеждены, что за несколько дней, несмотря активную скупку американской валюты НБУ, доллар все же пойдет ниже психологической отметки в 27 грн.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в комментарии для UBR рассказал, что стоимость авто, которая привязана к доллару, в Украине действительно упадет, но насколько – предугадать невозможно. Как и нельзя предвидеть, какие компании пойдут на такой шаг.

Параллельно с этим директор "Види-Край Моторз" (официальный дилер Ford) Виталий Дорофеев обращает внимание на несколько факторов, которые повлияют на стоимость машин, добавляя, что крайне сложно предположить, каким будет их соотношение в дальнейшем.

"Сказать, по какому курсу сейчас продаются автомобили в Украине, крайне сложно. Часть импортеров работает с евро. Другие – с долларом. У кого-то машины завезены, а цена уже зафиксирована. У кого-то она фиксируется на момент выкупа. Какой-то одной универсальной схемы нет", — подчеркивает эксперт.

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По его словам, те трейдеры, которые завезли автомобили ранее, немного проиграли. Все импортеры машин работают по своим схемам. Например, практически все японцы работают с долларом. Европейцы – с евро.

"Тем более, снижение курса на одну гривну – практически неощутимое. К примеру, авто за 30 тысяч долларов дешевеет на 30 тысяч грн, но некоторые бренды могли дать и такую скидку. Вспомним еще и о дефиците автомобилей, которые подымет на них цену. А точнее – нехватка полупроводников из-за пожара на японском заводе", – добавляет он.

Сам дефицит будет наиболее заметен в июле-августе. И касается такая тенденция всего мира. Но как это скажется на украинском рынке, можно только гадать. Поэтому, если желающие приобрести автомобиль и хотят подождать, ожидая еще большего укрепления гривны, то должны подходить к вопросу индивидуально, узнавая, кто и по какому принципу торгует.

Ранее рассказывалось о том, из каких стран украинцы чаще всего импортируют новые и подержанные автомобили.

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