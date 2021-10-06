"Укрпочта" выставила на аукцион автомобильный хлам: какие экземпляры "уйдут с молотка"

Старейшим экземпляром будет транспортное средство 1968 выпуска.

"Укрпочта" приняла решение выставить на продажу ряд старых и одновременно существенно проржавевших автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании — Игорь Смелянский.

Так, по его словам, на аукцион будут выставлены более 1 600 машин со всей Украины. Что касается экземпляров, то "с молотка уйдут": BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 годов выпуска, до уникальных моделей советского автопрома: ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, где старейшим будет "ЗИЛ-ММЗ 555" 1968 выпуска.

Смелянский отметил, что все эти транспортные средства оцениваются в 10,6 миллиона гривен.

Вот, собственно, некоторые экземпляры этого вида транспорта:

Укрпочта

Укрпочта

Укрпочта

Укрпочта

Гендиректор также добавил, что в 2016 году весь этот транспорт составлял 30% от всего автопарка "Укрпочты" и никогда не списывался.

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