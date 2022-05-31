"Укрзалізниця" запустила услугу перевозки автомобилей из Киева в Ужгород и наоборот

Теперь пассажиры "Укрзалізниці" могут отправлять свои автомобили из Киева в Ужгород и обратно поездом №29/30 Киев — Ужгород.
Услуга перевозки автомобилей по железной дороге не теряет своей актуальности. Поэтому в "Укрзалізниці" приняли решение об открытии еще одного направления.
Об этом сообщила компания в своем Telegram-канале.
В частности, теперь можно отправить свою машину из Киева в Ужгород и обратно на поезде № 29/30 Киев – Ужгород. Заказать услугу можно в кассах станции. Стоимость перевозки составляет 1 400 гривен за 1 тонну веса.
В настоящее время вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах:
- Киев – Львов – Киев;
- Днепр – Львов – Днепр;
- Харьков – Львов – Харьков;
- Львов – Одесса – Львов.
По данным компании, всего за время войны вагонами-автомобилевозами УЗ уже перевезла 1 863 автомобиля.
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