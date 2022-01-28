Уже некуда выгружать: украинский порт заполонили новые и подержанные авто

Для новой партии уже нет места.

В порту Черноморска наблюдается скопление новых и подержанных автомобилей.

Об этом сообщает USM.Media.

Так, паромный комплекс Черноморского порта принял новую партию автомобилей из Кореи, и проблема затаривания склада в порту обострилась. В порту с судна Yong Shin выгрузили 1 432 автомобиля из Кореи. В первые дни февраля ожидают еще одно судно, которое доставит 1 308 новых и подержанных машин.

До прихода Yong Shin на складе находилось около 1 200 машин из Кореи. С новой партией состав заполнен практически полностью, а количество корейских автомобилей превышает 2 500. Если за неделю из состава не вывезут около 1 200 автомобилей, то следующее судно выгружать некуда.

Причина – задержки с вывозом автомобиля со склада. Они вызваны новыми индикативными ценами на автомобили, импортируемыми из Кореи.

Цены завышены в среднем на $2 тысячи за одно авто. Как результат, сейчас порт принимает крупные партии автомобилей, заказанных в ноябре-начале декабря, то есть для принятия решения об индикативах. После ввода индикативов количество отгруженных из Кореи авто уменьшилось вдвое. А в феврале этот показатель может снизиться уже втрое.

Не все украинцы могут позволить себе новую машину, поэтому покупка автомобилей из Кореи – привлекательный вариант. Однако ситуация с индикативами отпугивает клиентов. Это, в свою очередь, приводит к убыткам автотрейдеров и логистических компаний, осуществляющих поставки машин.

Также затаривание состава ведет к задержкам в обработке судов, что чревато судовладельцам ущербом, а также утратой линейных судов.

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