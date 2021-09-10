В августе украинцы потратили на приобретение новых авто 266 млн долларов: что выбирали и где покупали самые дорогие машины

В августе украинцы потратили на приобретение новых авто 266 млн долларов: что выбирали и где покупали самые дорогие машины

Количество продаж выросло на 20%.

В Украине по итогам августа существенно вырос спрос на новые легковые автомобили.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные экспертами RST, передает UBR.

Так, в прошлом месяце украинцы зарегистрировали 8 450 новых автомобилей общей стоимостью 266 млн долларов. Продажи выросли на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее украинцы приобрели 7 тысяч авто, потратив 210 млн долларов.

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В среднем за новое авто граждане платили 31 тысячу долларов без учета цены на дополнительное оборудование. Большинство покупок в августе пришлось на внедорожники и кроссоверы, которые заняли 72% рынка. Более четверти приобретенных машин (26%) оборудованы дизельными моторами.

Отмечается, что лидером по количеству новых машин стал Киев. Так, из столичных салонов выехали почти 3 400 авто. Также в первую пятерку вошли Днепр, Харьков, Одесса и Запорожье. Самые дорогие автомобили покупали в Волынской области. Там средняя цена превысила 37 тысяч долларов.

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