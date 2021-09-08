В центре Киева проехалась беспилотная Tesla с "незаконным" программным обеспечением: пользователи Сети удивлены

Пока оно рассчитано только на США.

Как известно, сейчас компания Tesla занимается разработкой бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving (FSD).

Впрочем, FSD уже успела просочиться через различные хакерские сообщества и, как следствие, распространяться в разных странах. Одна из таких Tesla оказалась в Киеве, передает Electrek.

Отметим, что сейчас програмное обеспечения Tesla FSD Beta тестируется только внутри компании, только в США и только в рамках "программы раннего доступа", в которую входят некоторые клиенты Tesla. Пока FSD не адаптирована для других стран, где действуют различные дорожные знаки и правила вождения.

На опубликованном ролике программное обеспечение испытывает некоторые трудности с пониманием окружающей среды. Это может быть связано с тем, что FSD не полагается на карты с высоким разрешением и геоблокировкой. Вместо этого Tesla пытается создать автопилот на основе компьютерного зрения и нейронных сетей, который теоретически мог бы ориентироваться в любой среде.

Однако, автомобиль справился с рядом ситуаций в незнакомом городе: автопилот точно распознавал сигналы светофора, дорожную разметку, самостоятельно поворачивал на перекрестках и пропускал встречные автомобили.

Соответствующее видео вызвало удивление среди пользователей Сети, которые не могут понять, как это программное обеспечение попало в Украину, где Tesla вообще официально не представлена.

Добавим, что автор ролика использовал версию FSD 8.2, вышедшую 4 марта 2021 года. По данным СМИ, последняя девятая версия автопилота также попала в руки хакеров. В компании утечку FSD не прокомментировали.

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