В "Дії" появится новая услуга для автомобилистов

В "Дії" появится новая услуга для автомобилистов

В настоящее время эта функция находится в фазе тестирования.

В приложении "Дія" появится новая услуга для автомобилистов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

Так, украинским автолюбителям вскоре смогут позволить передавать электронный техпаспорт. Эта и другие новые функции будут представлены на специальном мероприятии Diia Summit, которое запланировано на 8 февраля.

Новая функция пока находится в стадии тестирования, а всем желающим предлагается изучить бета-версию и внести свои замечания на странице приложения. Предполагается, что функция передачи техпаспорта заработает полноценно с 8 февраля, сразу после презентации на саммите.

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