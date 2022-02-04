В "Дії" появится новая услуга для автомобилистов

В настоящее время эта функция находится в фазе тестирования.
В приложении "Дія" появится новая услуга для автомобилистов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.
Так, украинским автолюбителям вскоре смогут позволить передавать электронный техпаспорт. Эта и другие новые функции будут представлены на специальном мероприятии Diia Summit, которое запланировано на 8 февраля.
Новая функция пока находится в стадии тестирования, а всем желающим предлагается изучить бета-версию и внести свои замечания на странице приложения. Предполагается, что функция передачи техпаспорта заработает полноценно с 8 февраля, сразу после презентации на саммите.
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