В ДТП в Украине с начала 2021 года погибло свыше полусотни детей: в каких регионах смертей больше всего

В ДТП в Украине с начала 2021 года погибло свыше полусотни детей: в каких регионах смертей больше всего

Ни одного летального случая среди детей не зафиксировано в 5 регионах страны.

С начала 2021 года в Украине уже произошло 1 150 ДТП с участием детей и это при том, что год еще не закончился. Для сравнения, за весь прошлый год таких аварий было зафиксировано — 991.

Также читайте Аварийные трассы в Украине в 2021 году: где чаще всего травмируются и погибают люди после ДТП

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот по динамике ДТП, совершенных при учаcтии детей (погибшие и/или травмированные дети в возрасте до 18 лет) за период с 01 января по 31 мая 2021 года.

Так, согласно данным, в этих авариях за 5 месяцев погибло 54 ребенка. Больше всего в Житомирской области — 7 детей. В Волынской, Одесской и Ровенской областях жертвами ДТП стали по 4 ребенка, по 3 смерти зафиксировали в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Харьковской и Черновицкой областях, по 2 ребенка погибло в Донецкой, Сумской и Хмельницкой, по 1 - в Запорожской, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

Ни одной смерти детей в авариях не было зафиксировано в г. Киеве, Черкасской, Тернопольской, Полтавской и Закарпатской областях.

Больше всего аварий с участием детей (погибшие и/или травмированы дети до 18 лет) за этот период было совершено во Львовской области - 116, Днепропетровской — 101, Одесской - 82, Киевской — 62 и Запорожской — 60.

Меньше всего таких аварий было зафиксировано в Луганской области — 14, Винницкой — 22, а также Черкасской и Волынской — по 25.

Всего, несмотря на общий рост количества ДТП в Украине, количество аварий с пострадавшими уменьшается. Так, в 2021 году с 55 791 ДТП, с погибшими было — 785 аварий, а с пострадавшими — 5 988. Тогда как в 2020 году общее количество ДТП составило — 168 107, из них с погибшими - 3 541, с пострадавшими — 26 140 .

Подборка жутких аварий на украинских дорогах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку