В электронном кабинете водителя возобновили некоторые онлайн-услуги

Сервисные центры МВД вместе с командой Государственной IT-компании ГП "Инфотех" в кабинете водителя возобновили ряд онлайн-услуг.
В частности, в электронном кабинете водителя возобновлено страхование. Владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис.
Об этом говорится в Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.
Кроме того, теперь можно заказать проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще теперь доступен заказ выписки из Единого государственного реестра транспортных средств и проверка истории транспортного средства.
Отмечается, что возможности кабинета водителя постоянно расширяются и скоро будут подключены другие услуги для пользователей сервиса:
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заказ индивидуального номерного знака;
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проверка штрафов;
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управлением надлежащим пользователем.
Перейти в электронный кабинет водителя можно ЗДЕСЬ.
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