В электронном кабинете водителя возобновили некоторые онлайн-услуги

Сервисные центры МВД вместе с командой Государственной IT-компании ГП "Инфотех" в кабинете водителя возобновили ряд онлайн-услуг.

В частности, в электронном кабинете водителя возобновлено страхование. Владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис.

Об этом говорится в Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.

Кроме того, теперь можно заказать проверку транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. А еще теперь доступен заказ выписки из Единого государственного реестра транспортных средств и проверка истории транспортного средства.

Отмечается, что возможности кабинета водителя постоянно расширяются и скоро будут подключены другие услуги для пользователей сервиса:

заказ индивидуального номерного знака;

проверка штрафов;

управлением надлежащим пользователем.

Перейти в электронный кабинет водителя можно ЗДЕСЬ.

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