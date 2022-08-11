В ЕС вступили в силу новые правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

В конце июля вступил в силу Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС.

Так, этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или украденных украинских водительских удостоверений.

Об этом сообщается на kmu.gov.ua.

Итак, с конца июля в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия — можно:

пользоваться украинским удостоверением водителя без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае окончания срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года);

получить временное (на период нахождения под защитой) водительские права образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов — достаточно проведения страной ЕС проверки подлинности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Важно, если срок действия водительского удостоверения выданного в Украине закончился к началу 2022 года, то его все же нужно обменять. Поскольку до начала полномасштабного вторжения России в Украину у человека была возможность позаботиться о надлежащем положении своих документов.

Читайте также:

Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам ЕС: что это значит

Водительское удостоверение теперь можно обменять в миграционной службе

В Украине упростили процедуру обучения и получения водительского удостоверения