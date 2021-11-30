В Европе наблюдается дефицит новых авто: как это может затронуть рынок Украины

В Европе наблюдается дефицит новых авто: как это может затронуть рынок Украины

Количество регистраций упало более чем на 30%.

В Европе наблюдается серьезный дефицит новых автомобилей.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В октябре 2021 года в Европейском Союзе приобрели 665 тысяч новых легковых автомобилей, что на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей ACEA, падение продолжается уже четвертый месяц подряд.

Основная причина — мировой кризис автомобильной промышленности из-за нехватки электронных комплектующих — полупроводников и микрочипов. В этой связи у автодилеров проблемы с поставкой автомобилей с заводов и выполнением заказов клиентов. Как следствие – продажи падают месяц за месяцем.

Как следствие, кризис автомобильной промышленности таких масштабов не может пройти бесследно, и Украина не исключение. Ее последствиями могут стать:

Новые автомобили подорожают. Завышенный спрос на хоть какой продукт постоянно провоцирует рост его цены. Подорожают электронные комплектующие – подорожают и новые автомобили. Электроника в современных авто – значительная составляющая их стоимости.

Подорожают подержанные автомобили. Те, кто хотел приобрести новую машину, не имея возможности это сделать, будут дольше ездить на своей подержанной. Или выберут минимально подержанный автомобиль вместо нового. Что то, что другое будет повлекать за собой дефицит подержанных авто на рынке, а значит — рост цены.

Объемы продаж новых автомобилей будут дальше падать. Часть потенциальных покупателей новых автомобилей, не желая ожидать по нескольку месяцев вожделенной машины, могут отдавать предпочтение машинам с минимальным пробегом. Это тот случай, когда новым машинам могут составить конкуренцию одно-двухлетние подержанные легковушки.

На рынке может появиться больше автомобилей из Китая. Желание победить в торговой войне с Западом вместе с мировым кризисом может помочь в увеличении продаж машин продукции китайских брендов.

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