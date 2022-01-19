В феврале цена в Украине на бензин и дизель составит 40 грн/литр — эксперт

До 25 грн/литр подорожает автогаз.

В Украине в ближайшее время могут существенно повыситься стоимость бензина и дизельного топлива.

Такое мнение в комментарии UBR озвучил директор одной из сетей АЗС – Дмитрий Леушкин.

Так, по его словам, в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л , а на автогаз – до 25 грн/л . Специалист объяснил столь резкий ценовой скачок неконтролируемым ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также влиянием госрегулирования.

По словам эксперта, большая возможность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему предшествует несколько этапов повышения расценок на заправках. Он отмечает, что колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости ТСМ (топливно-смазочных материалов). А в связи с введением в Украине госрегулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц (1, 11 и 21 числа), первый раз прайс на заправках резко изменится уже в ближайший понедельник, 24 января.

"Следующее госрегулирование должно выйти в пятницу, 21 января, но выйдет в понедельник, поскольку Минэкономики работает с задержками. И сразу все ценники перерисовывают на 2 грн вверх", — сказал Леушкин.

На сегодняшний день цена на январский ресурс – 28 грн, плюс 7 грн допустимой наценки. То есть с понедельника стоимость литра "пятого" бензина на премиальных заправочных сетях уже взлетит под 35 грн. В начале февраля наступает следующее госрегулирование и новый скачок цен на топливо. Поскольку ценообразование у нас идет по среднеарифметической цене по котировкам, говорит Леушкин, то с учетом очень дорогой нефти первая цена февраля подскочит еще примерно на 2 грн/л вверх. Третье госрегулирование выпадает на субботу, 12 февраля, поэтому по факту роста ценников состоится в ближайший рабочий день – 14 февраля. Подогреет цифры на заправочных стелах еще рост курса валют.

"Если мы дойдем до 29 грн/доллар – а я считаю, что дойдем – значит, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить 40 грн/л. А автогаз соответственно – 25 грн/л. Это чтобы на День влюбленных все сидели дома и один к одному не ездили", — с иронией подытожил специалист.

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