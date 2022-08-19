В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие нужные документы для выезда за границу на авто

Автомобилистам рассказали, какие нужно иметь с собой документы, чтобы уехать на машине за границу.

Украинцы, которым государство разрешило выезжать за границу во время военного положения, могут пересекать границы государства на автомобиле. Для этого нужно иметь определенный список документов.

Об этом перечне было решено напомнить в Главном сервисном центре МВД.

Кроме других документов, разрешающих выезд из Украины, при пересечении границы на авто с собой нужно иметь:

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;

опознавательный знак Украины на авто (UA). Его размещение не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке;

действительный договор международного страхования "Зеленая карта".

На автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, который не является владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании поручения, договора аренды (найма, ссуды).

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