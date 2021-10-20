В Харькове мужчина забыл поставить на паркинг свое авто и вышел из него, чтобы побить другого водителя

В Харькове мужчина забыл поставить на паркинг свое авто и вышел из него, чтобы побить другого водителя

Инцидент произошел прямо в центре города.

В Харькове мужчина прямо на дороге вышел из своего автомобиля, чтобы побить другого водителя.

Кто-то зафиксировал это на видео и его опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

"Мужик на "Ниссане" так спешил побить водителя "Мерса" на Конституции, что забыл поставить машину на паркинг, хорошо, что успел поймать", — написали в канале.

Также читайте В Житомирской области двое парней похитили автомобиль из чужого гаража и перевернулись в кювете

Инцидент произошел на площади Конституции. Водитель Nissan Leaf во время пробки выехал перед автомобилем Mercedes и перекрыл ему движение. Затем он прямо на дороге вышел из своей машины, чтобы подойти к другому водителю.

Однако в этот момент Nissan начал сам ехать, потому что водитель не поставил его на паркинг. Он вовремя это увидел и исправил свою ошибку.

После этого он подошел к Mercedes, попросил водителя открыть двери и начал с ним спорить. Также агрессивный мужчина его ударил.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель заблокировал движение и избил инспектора по парковке.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку