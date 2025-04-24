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- Украина
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В Харькове работник железной дороги в вагоне электрички показал свой половой орган
Мужчина в вагоне электропоезда обнажился и показывал свой половой орган. Так он хотел обратить внимание женщины.
В Харькове к 2 годам пробационного надзора приговорен мужчина, который в вагоне электропоезда показал свой половой орган.
Об этом говорится в приговоре Ленинского райсуда Харькова (название суда недекоммунизировано — ред.)
По данным суда, подозреваемый является работником «Укрзализныци». Он 5 апреля 2025 в вагоне электрички «Харьков-Мерчик» на станции «Харьков-Пассажирский» в присутствии других пассажиров обнажил свой половой орган и начал к нему прикасаться. По данным суда, мужчина таким образом «хотел привлечь внимание женщины, сидевшей напротив».
Мужчину обвинили по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство), то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом.
Подозреваемый при рассмотрении дела вину признал и раскаялся.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам пробационного надзора.
Напомним, во Львове мужчины «под контролем полиции» занимались сексом.