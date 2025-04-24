В Харькове работник железной дороги в вагоне электрички показал свой половой орган

Мужчина в электричке показывал свой половой орган / © УНИАН

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В Харькове к 2 годам пробационного надзора приговорен мужчина, который в вагоне электропоезда показал свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Ленинского райсуда Харькова (название суда недекоммунизировано — ред.)

По данным суда, подозреваемый является работником «Укрзализныци». Он 5 апреля 2025 в вагоне электрички «Харьков-Мерчик» на станции «Харьков-Пассажирский» в присутствии других пассажиров обнажил свой половой орган и начал к нему прикасаться. По данным суда, мужчина таким образом «хотел привлечь внимание женщины, сидевшей напротив».

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Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Мужчину обвинили по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство), то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом.

Подозреваемый при рассмотрении дела вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам пробационного надзора.

Напомним, во Львове мужчины «под контролем полиции» занимались сексом.