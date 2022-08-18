В Кабмине заявили о преодолении дефицита топлива

Отмечается, что на данный момент наблюдается достаточное количество бензина и дизеля.

Такое мнение в эфире общего телемарафона высказал замминистра экономики Денис Кудин.

"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом топлива, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество бензина и дизеля", — заявил Кудин.

По его словам, благодаря достаточному предложению топлива на рынке цены идут вниз. На их понижение, по словам Кудина, также влияет снижение цен на нефть. Замминистра выразил надежду, что опасения по поводу роста цены на топливо из-за возвращения акциза не оправдаются.

"Мы не ожидаем повышения цен на топливо из-за этой инициативы", — сказал он.

Как известно, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

В пояснительной записке к документу автор документа премьер Денис Шмигаль жалуется, что в стране существует значительный дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства. Таким образом, премьер предлагает установить ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров. По расчетам правительства такая инициатива принесет госбюджету 2 млрд грн в месяц. В то же время, Кабмин предлагает оставить льготный НДС на топливо, которое сейчас составляет 7% вместо 20%.

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