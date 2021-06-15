В Киев на презентацию привезли уникальные украинские супервездеходы

Это очень грозный конкурент для Sherp.

Недавно был показан уникальный новый супервездеход Atlas , который разработали украинские инженеры.

Отныне, это транспортное средство готовится к презентации. Так, вечером понедельника, 14 июня, в Киев привезли два экземпляра супервездеходов Atlas. Машины собраны в Днепре и примут участие в выставке "Оружие и безопасность 2021", которая пройдет в МВЦ с 15 по 18 июня, передает АвтоЦентр.

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Отмечается, что универсальность вездехода обеспечивают его габариты. Объем полезного пространства внутри салона почти 10,5 кубических метров, что позволяет по желанию клиента оборудовать его под любые цели и задачи. Количество пассажиров может достигать 11 человек. Конструкция салона предусматривает размещение носилок.

Радиус поворота Atlas меньше, чем у легкового автомобиля, что очень важно на пересеченной местности.

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Скорость передвижения вездехода по суше 60 км/ч, а его клиренс составляет 58 см. Относительно передвижения по воде, то плывет вездеход со скоростью до 7 км/ч.

Добавим, что Atlas по сходству очень напоминает другой украинский вездеход — Sherp.

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