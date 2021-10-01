В Киеве автокран стрелой проломил заднее стекло машины: фото

Происшествие случилось во время оживленного движения.

В Киеве утром пятницы, 1 октября, произошло довольно необычное ДТП.

Так, на проспекте Валерия Лобановского автокран во время оживленного движения стрелой протаранил заднее стекло легкового автомобиля. Об этом передает корреспондент ТСН.ua.

Эта авария существенно осложнила движение другого транспорта, ведь габариты автокрана достаточно велики. Похоже, что обошлось без пострадавших. Судя по фото, на данный момент обе стороны ждут приезда патрульной полиции.

Отметим, что ранее произошла авария с участием автокрана в Днепре, водитель которого сбил женщину на запрещенном сигнале светофора.

Когда она приблизилась к автокрану, сигнал светофора изменился, и водитель тронулся, не увидев женщину, поскольку та попала в "слепую" зону. Автокран задел женщину, и она упала буквально под колеса МАЗа. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

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