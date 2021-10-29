В Киеве для автомобилей появились новые разметки: где расположены и что обозначают

В Киеве для автомобилей появились новые разметки: где расположены и что обозначают

Движение должно стать более упорядоченным.

В Киеве некоторые участки обустроили новой дорожной разметкой.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Так, по его словам, на перекрестках улиц Сечевых Стрельцов и Гоголевской и улиц Бассейной и Эспланадной появилась коробчатая разметка. Она обозначает проезжую часть в пределах регулируемого перекрестка, на которую запрещен въезд во время возникновения пробки или препятствий для движения транспортных средств и пешеходов. Благодаря новой разметке движение на этих перекрестках станет более упорядоченным.

КГГА

"Коробчатую разметку устраивают на регулируемых перекрестках, где водители часто нарушают проезд цикла светофора, выезжают на загруженный перекресток и создают пробки. Такой тип разметки широко используют в Европе. И сейчас она уже появилась в столице. На сегодняшний день уже 4 столичных перекрестка имеют такой тип разметки.

В ближайшее время коробчатая разметка появится на еще 4-х перекрестках: улице Сечевых Стрельцов с Обсерваторной, Некрасовской и Кудрявским спуском. А также на перекрестке улиц Бассейной и Мечникова и бульваром Леси Украинки", — отметил Густелев.

Также он отметил, что на прошлой неделе впервые в столице коробчатую разметку устроили на перекрестке улиц Соломенской и Волгоградской и Андрея Головко, а также улицы Соломенской и Максима Кривоноса и Генерала Шаповала.

Кроме того, на днях реализовали еще одно действенное решение посредством разметки. На перекрестке улицы Круглоуниверситетский и Крутого спуска устроили мини-кольцевую развязку для упорядочения ширины проезжей части и успокоения движения транспорта.

"Это первая в столице подобная развязка, выполненная исключительно дорожной разметкой до момента проведения капитального ремонта или реконструкции. Уже сегодня видно, что благодаря сдерживанию транспортного потока с улицы Круглоуниверситетской и Крутого спуска, а также направление его в одну полосу удалось уменьшить задержки на приоритетном направлении – улице Бассейной в сторону улицы Крещатик", — подытожил Густелев.

КГГА

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