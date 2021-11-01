В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: где именно

Его автомобилисты должны соблюдать до 1 апреля.
В Киеве с 1 ноября для водителей вводится единый скоростной режим.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Так, в ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час". Все дело в том, что теперь водители на определенных участках не могут разгоняться выше 50 км/ч.
Отмечается, что ограничительные знаки уберут на семи дорожных участках:
- Набережное шоссе;
- Приднепровское шоссе;
- Столичное шоссе;
- пр. Бажана;
- ул. Саперно-Слободская;
- ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;
- пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзак.
Подобные изменения будут продолжаться с 1 ноября по 1 апреля. После этого, водителям снова разрешат ездить на скорости до 80 км/ч.
Ранее ТСН Авто рассказывал о том, что в Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч.
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