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В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: где именно

В Киеве для водителей ввели единый скоростной режим: где именно

maximum.fm

Его автомобилисты должны соблюдать до 1 апреля.

В Киеве с 1 ноября для водителей вводится единый скоростной режим.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Так, в ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час". Все дело в том, что теперь водители на определенных участках не могут разгоняться выше 50 км/ч.

Отмечается, что ограничительные знаки уберут на семи дорожных участках:

  • Набережное шоссе;
  • Приднепровское шоссе;
  • Столичное шоссе;
  • пр. Бажана;
  • ул. Саперно-Слободская;
  • ул. Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул. Электриков;
  • пр. Шухевича от Северного моста до ул. Бальзак.

Подобные изменения будут продолжаться с 1 ноября по 1 апреля. После этого, водителям снова разрешат ездить на скорости до 80 км/ч.

Ранее ТСН Авто рассказывал о том, что в Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч.

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