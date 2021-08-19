В Киеве дорогая эвакуация автомобиля: как обжаловать сумму и снизить ее вдвое

В Киеве дорогая эвакуация автомобиля: как обжаловать сумму и снизить ее вдвое

КГГА и правительство имеют разное видение на тариф за транспортировку авто.

В Киеве владельцы автомобилей, которые эвакуировали из-за нарушения правил парковки, платят 1270 гривен за транспортировку своих машин на штрафплощадку. Но эту сумму можно обжаловать и снизить вдвое.

Об этом сообщает сайт UBR.

В 2013 году правительство утвердило порядок временного задержания автомобилей, где было определено ценник эвакуации. Он составляет 600 грн, а хранение на стоянке стоит 120 грн в сутки в первую неделю и 20 грн/сутки в последующие.

В то же время в 2020 году в КГГА решили, что инспекция по парковке имеет законное право самостоятельно установить стоимость эвакуации и хранения машин на штраф-площадках. Тогда в столице с автомобилистов начали взимать по 1270 грн за транспортировку авто.

Из-за этого Офис генпрокурора нарушил уголовное производство в отношении руководства Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и инспекции по парковке. Прокуратура считает, что они, а также директора трех частных фирм по эвакуации создали "преступное объединение".

Разницу между официальным размером штрафа и 1270 грн фигуранты дела распределяли между собой, считает следствие.

Один из подозреваемых прокуратурой чиновников, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин уверен, что КГГА имели законное право самостоятельно разработать стоимость эвакуации.

По его словам, ссылка на приказ правительства о размере тарифа прописана в постановлении №1102, которое определило порядок временного задержания ТС для сотрудников Нацполиции.

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Инспекция по парковке, по его мнению, должна руководствоваться постановлением №990, разработанном правительством специально для инспекции. В этом документе нет требования применять к нарушителям конкретный размер платы.

Необходимость повышения услуги по эвакуации Рахматуллин оправдывает тем, что разработанные правительством тарифы были устаревшими и экономически невыгодными, и из-за них коммунальные предприятия столицы "Киевпастранссервис" и "Центр организации дорожного движения" понесли убытки от 0,5 млн до 1 млн грн.

Адвокат Карина Фанштейн считает, что нормы приказа правительства должны использовать не только полицейские.

"Прописанные в приказе размеры взыскания должны применяться всеми предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность, связанную с доставкой и хранением транспортных средств. Тариф не зависит от субъекта, который обнаружил правонарушения, будь он инспектор или работник Нацполиции", — сказала Фанштейна.

По ее мнению, автомобилисты, которые уже оплачивали штраф в 1270 грн, пока не смогут добиться возврата переплаты или компенсации в судебном рядом. Пока в отношении чиновников КГГА продолжается следствие, любые обстоятельства, которые приводят обвинители, не могут считаться доказанными.

Однако автомобилисты, у которых еще не истек срок обжалования постановления об административном взыскании за нарушение правил парковки, могут обратиться в суд и обжаловать такое постановление в рамках административного дела.

"В качестве дополнительного основания нужно ссылаться на необходимость применения размеров платы, установленных приказом министерств от 2013 года", — отметила Фанштейна.

Обжаловать постановление об админнарушении правил парковки можно только в течение 10 дней с момента его вручения. Однако стоит заранее рассчитать, не превысят ли судебные издержки возврат переплаченной суммы.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу дельцов, которые зарабатывали на безосновательной эвакуации.

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