В Киеве могут разрешить парковаться бесплатно: кто на это имеет право

Но для этого существуют определенные условия.
В Киеве могут разрешить бесплатно парковать автомобили.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов во время совещания в Министерстве социальной политики Украины.
Отмечается, что это право могут получить люди с инвалидностью, а также участники боевых действий.
Так, льготы на парковку людям с инвалидностью, участникам боевых действий и другим категориям, предусмотренным законом, должны обеспечиваться исключительно в автоматическом режиме. Чтобы идентифицировать льготников, инспекции по парковке необходимо иметь доступ в Единый государственный автоматизированный реестр льготников, распорядителем которого является Министерство соцполитики.
"Учитывая то, что инспекция налагает штрафы за неуплату за парковку, мы должны защитить право людей на льготы. Поэтому мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой сообщить нам, кто имеет соответствующее право. Нам необходимо иметь возможность получать в автоматическом режиме информацию о наличии льготы у владельца припаркованного авто. Это может быть участник боевых действий, человек с инвалидностью или представитель другой льготной категории граждан, о которых мы сейчас не имеем данных в полном объеме. Как только Министерство предоставит доступ к соответствующей информации, город готов обеспечить этим категориям граждан бесплатную парковка без штрафов", — отметил Усов.
По его словам, интеграция с реестром Министерства социальной политики позволит инспекторам получать информацию о наличии льготы у владельца автомобиля, без контакта с ним лично.
"Мы не хотим обременять людей представлением каких-либо документов, заявок и дополнительных подтверждений собственной личности", — добавил Усов.
Ранее рассказывалось о том, что в Киеве будут следить за водителями при парковке авто.