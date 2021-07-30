В Киеве на еще одной улице ограничили скорость до 20 км/ч

В Киеве на еще одной улице ограничили скорость до 20 км/ч

Теперь там разрешено совместное движение транспорта и велосипедам.

В Киеве появилась еще одна улица, на которой ограничили скорость до 20 км/ч.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Так, на улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице — 20 км/ч, что является более безопасным для велосипедистов. Отмечается, что улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной.

"В ближайшее время совместное движение будет введено еще на одной столичной улице — Неманской в Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на которой также разрешено движение велосипедов", — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что Киев — первый город в Украине, где в начале июля этого года было введено обще движение велосипедистов и моторизованного транспорта.

"Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим но не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах. Ежедневно инспекторы по парковке контролируют соблюдение правил парковки и составляют постановления об их нарушении, а при существенном препятствовании движению транспорта или пешеходов — эвакуируют автомобиль на штрафплощадку", — добавил Густелев.

Ранее в Киеве ограничили скорость до 20 км/ч на улицах Ивана Франко и Леонтовича.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку