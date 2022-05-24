В Киеве на каждой второй АЗС выявляют "ценовые" нарушения

В столице Украины систематически замечают нарушения законодательства по стоимости на топливо.
Об этом сообщил в комментарии УНН начальник Главного Управления Госпродслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
"В связи со снятием Кабинетом министров регулирование цен на топливо его стоимость стремительно выросла. На некоторых участках АЗС – на 30-40%.
Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что в случае снятия регулируемой цены АЗС должны постепенно поднимать цены, а не сразу. Поэтому это нарушение действующего законодательства", — отметил Рубан.
Госпродпотребслужба сейчас фиксирует такие случаи как чрезмерные остатки заработков АЗС. Далее будет ходатайство перед соответствующими органами, которые выдают лицензию, о ее лишении для этих правонарушителей.
На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Наличие декларации по действующему законодательству предусматривает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерения о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%.", — подытожил Рубан.
Ранее Госпродпотребслужба сообщила, что начала проверки на АЗС из-за жалоб на заоблачные цены на топливо.
Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.
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