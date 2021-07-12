В Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч: где именно

В Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч: где именно

Новая разметка обозначает общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта.

В Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Отмечается, что Киев стал первым городом в Украине, где нанесено новую разметку, обозначающую общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Участок с совмещенным движением соединит собой улицу Ивана Франко, где сейчас идет капитальный ремонт, и улицу Леонтовича.

Эта разметка определена ДСТУ 2587:2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", которые вступают в силу с 1 августа 2021 года. Предложения ДСТУ предоставлено Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Нацполицией и общественными организациями.

Важно, что на участках совместного движения скорость до 20 км/ч считается безопасной для велосипедистов.

Facebook / Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Также, в этом году чиновники, согласно ДСТУ 8906:2019 "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры", планируют ограничить скорость до 20-30 км/ч на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта — в жилом районе Отрадный, на Печерске возле метро Арсенальная и Старокиевской Горе.

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