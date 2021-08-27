В Киеве нарушителям ограничения скорости запретят въезд в одну из частей города

В Киеве нарушителям ограничения скорости запретят въезд в одну из частей города

Они ездили на Трухановом острове со скоростью более 40 км/ч.

В Киеве нарушителям скоростного режима запретят въезд на Труханов остров.

Об этом сообщил КП "Информатика" на своей странице в Facebook.

Там отметили, что за прошедшие выходные на острове камерами наблюдения было зафиксировано 77 случаев превышения скорости 20 км/ч.

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В то же время в "черный список" попали 36 водителей, которые двигались со скоростью более 40 км/ч или неоднократно нарушали правила ранее.

"Такие нарушители будут исключены из базы доступа на остров. Водители, которые двигались со скоростью от 20 до 40 км/ч, получили предупреждение", — рассказали на предприятии.

Там напомнили, что въезд на остров контролирует автоматическая система распознавания номеров, а превышение скорости фиксируют 56 камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений.

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