В Киеве нарушителям ограничения скорости запретят въезд в одну из частей города

Они ездили на Трухановом острове со скоростью более 40 км/ч.
В Киеве нарушителям скоростного режима запретят въезд на Труханов остров.
Об этом сообщил КП "Информатика" на своей странице в Facebook.
Там отметили, что за прошедшие выходные на острове камерами наблюдения было зафиксировано 77 случаев превышения скорости 20 км/ч.
В то же время в "черный список" попали 36 водителей, которые двигались со скоростью более 40 км/ч или неоднократно нарушали правила ранее.
"Такие нарушители будут исключены из базы доступа на остров. Водители, которые двигались со скоростью от 20 до 40 км/ч, получили предупреждение", — рассказали на предприятии.
Там напомнили, что въезд на остров контролирует автоматическая система распознавания номеров, а превышение скорости фиксируют 56 камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений.