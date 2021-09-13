В Киеве обнаружили уникальный и одновременно идеальный седан "ВАЗ", который 25 лет простоял в гараже

В Киеве обнаружили уникальный и одновременно идеальный седан "ВАЗ", который 25 лет простоял в гараже

Его пробег составляет менее 5 тысяч км.

В Киеве нашли уникальный экземпляр "ВАЗ-2106" 1991 года выпуска.

Соответствующую находку обнаружил блогер Roma Urraco, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что этот автомобиль простоял в гараже около четверти века, до 2016 года. После автомобиль был восстановлен и теперь используется в качестве коллекционного экспоната. Отсюда не так уж и большой пробег — 4 964 км.

facebook.com/roma.urraco

На осмотре окрашен в популярный серо-белый цвет, а в салоне черные дверные карты сочетаются со светлой обивкой кресел. Заводской инструмент, нетронутое запасное колесо и "магнитола" конца 1980-х сохранились вместе с седаном. В 1991 году машину приобрела женщина, у которой даже не было водительского удостоверения. Цель была в сохранении накоплений и поэтому авто не стали использовать по прямому назначению.

facebook.com/roma.urraco

Поскольку речь идет о ВАЗ-2106, под капотом 1,3-литровый 64-сильный рядный четырехцилиндровый двигатель. Агрегат сочетается с 4-ступенчатой "механикой", привод — на заднюю ось. Разгон с места до 100 километров в час у подобных "шестерок" занимает 19 секунд.

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