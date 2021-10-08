В Киеве освободят "захваченные" парковки и введут бронирования машиномест: что известно

В Киеве освободят "захваченные" парковки и введут бронирования машиномест: что известно

Паркоместо будет стоить от 1323 до 8599 гривен.

В Киеве начнут очищать самовольно захваченные паркоместа от конусов, фишек и других нелегальных средств.

Об этом сообщили на сайте КГГА.

В столице презентовали концепцию новой парковочной политики. Со следующей недели места у наиболее востребованных точек в центре начнут освобождать. Сейчас эти места "зарезервированы" владельцам близлежащих бизнесов.

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"При этом для ответственного бизнеса, которому для деятельности необходима парковка и который готов платить дорого, мы имеем решение. Теперь можно заключить договор с городом о бронировании машиноместа с использованием официального городского знака единого стандарта", — сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Город разработал единый унифицированный знак, который будет свидетельствовать о том, что конкретное место предоплачено. Его цветовая гамма указывает на принадлежность к конкретной парковочной зоне, а буквенно-номерной идентификатор — к конкретной парковке.

КГГА

Также на нем будет отмечен QR-код, который можно отсканировать и узнать подписчика парковки, период, количество забронированных машиномест и сколько за это получит городской бюджет.

Цена за одно паркоместо будет устанавливаться в зависимости от территориальной зоны: от 8599 грн/мес для І зоны, от 4410 грн/мес — для ІІ зоны и от 1323 грн/мес в спальных районах.

В пределах одной площадки забронировать можно будет не более 40% машиномест. 60% останется общедоступными. При условии поступления более чем одной заявки на бронирование в пределах одной площадки, паркоместо будет выставляться на онлайн-аукцион.

Ранее сообщалось, что в центре Киева анонсировали создание четырех парковок.

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