В Киеве планируют запустить электробусы общего пользования: на каких маршрутах они появятся

В Киеве планируют запустить электробусы общего пользования: на каких маршрутах они появятся

Ожидается приобретение до 20 экземпляров этого вида транспорта.

В Киеве собираются запустить современные электробусы на маршрутах общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Отмечается, первые экземпляры этого вида транспорта должны появиться в течение ближайших двух лет.

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Планируется, что этот нетрадиционный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь — станция метро" Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад — Контрактовая площадь ".

"Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", — подчеркнул Густелев.

Он также добавил, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробуса.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине начнут производство 5 тысяч электробусов.

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