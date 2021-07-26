В Киеве планируют запустить электробусы общего пользования: на каких маршрутах они появятся

Ожидается приобретение до 20 экземпляров этого вида транспорта.
В Киеве собираются запустить современные электробусы на маршрутах общественного транспорта.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Отмечается, первые экземпляры этого вида транспорта должны появиться в течение ближайших двух лет.
Планируется, что этот нетрадиционный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь — станция метро" Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад — Контрактовая площадь ".
"Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", — подчеркнул Густелев.
Он также добавил, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробуса.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине начнут производство 5 тысяч электробусов.