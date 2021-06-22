В Киеве после длительных выходных наблюдаются существенные пробки: где труднее всего проехать

Самая сложная ситуация на мостах и в центре.

В Киеве по состоянию на утро вторника, 22 июня, наблюдаются серьезные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, автомобили охватили улицы Кирилловскую, Богатырскую, Елены Телиги, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи") и Набережно-Крещатицкую.

Осложнение движения есть также на проспектах Героев Сталинграда, Степана Бандеры, Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до Национального цирка Украины), Леся Курбаса, Любомира Гузара и Валерия Лобановского.

В центре столицы пробки присутствуют на Крещатике, Владимирском спуске, улицах Большой Васильковской и Короленковской. Также трудно проехать по бульвару Тараса Шевченко.

Относительно мостов, то самая сложная ситуация наблюдается на Дарницком и Русановском (в сторону правого берега). Не без проблем можно проехать и по Северному.

На левом берегу, в свою очередь, осложнено движение по проспектам Броварском, Соборности и Николая Бажана. Трудно проехать по улицам Центральной, Здолбуновской, Миропольской и Братиславской.

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