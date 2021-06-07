В Киеве припарковать автомобиль станет значительно проще: что известно

Для этого создана соответствующая программа.

Припарковать свое транспортное средство в Киеве станет значительно проще.

Как известно, найти свободное место для парковки достаточно сложно. Иногда поиски занимают много времени и далеко не всегда завершаются успешно. Этот вопрос очень актуален в Киеве, где, несмотря на огромное количество коммунальных и коммерческих стоянок, припарковаться практически невозможно.

Поэтому, на базе сервиса "Киев Цифровой" заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

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Отмечается, что в приложении содержаться онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил.

Этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве. Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры. Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.

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Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин.

Программа также будет доступна для использования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомления владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.

Ранее рассказывалось о том, что в Киеве будут следить за водителями при парковке авто.

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