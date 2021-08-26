В Киеве растет количество велосипедных дорожек: где именно они появились

В Киеве растет количество велосипедных дорожек: где именно они появились

Инфраструктура для двухколесного транспорта расширяется.

В Киеве становится все больше велосипедных дорожек.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Так, по его словам, количество улиц с устроенной велоинфраструктурой существенно расширилась.

"Только за последнее время "своими" для велосипедистов стали улицы Олеся Гончара, Героев Севастополя и Гарматная. Так, велополоса на улице Олеся Гончара присоединилась к имеющимся велополосам на улицах Ярославов Вал и Рейтарской, и таким образом вместе с велоинфраструктурой на улицах Коцюбинского, Липинского и Золотоворотской сейчас уже создана соединенная велосипедная сеть между площадью Победы, Львовской площадью, Золотыми Воротами и улицей Большой Житомирской", — отметил Густелев.

Кроме того, недавно на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал была устроена первая в столице левоповоротная велосипедная зона ожидания с отнесенной вперед стоп-линией, которая улучшает видимость велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации также сообщил, что новые велополосы появились и на жилом массиве Отрадный: на улице Гарматной работы завершены — имеющуюся велополосу продлили до проспекта Любомира Гузара. А на улице Героев Севастополя, где кроме велополосы устроили островки безопасности — работы по нанесению дорожной разметки впереди.

"Велосипедные полосы длиной 1,6 км на улице Героев Севастополя и 1 км улице Гарматной сочетают б-р Вацлава Гавела с велосипедной дорожкой на проспекте Любомира Гузара, по которому проходит магистральный велосипедный маршрут "Борщаговка — Центр".

Таким образом в этом районе в единую велосеть соединятся проспект Любомира Гузара, улица Героев Севастополя, улица Академика Стражеско, улица Академика Белецкого и улица Гарматная. Кроме того, завершаются работы по строительству велосипедной дорожки на улице Борщаговской между Индустриальным и Воздухофлотским путепроводами", — проинформировал Густелев.

Он также добавил, что в эти выходные также были завершены работы по устройству двусторонней велосипедно-пешеходной дорожки длиной 2,4 км на улице Семьи Кульженко в Оболонском районе. Как и на улице Героев Севастополя, работы по повышению безопасности дорожного движения на этой улице проводились комплексно — устроена не только велоинфраструктура, но и три новых островка безопасности.

В ближайших планах устройство велосипедных полос на улицах Григория Сковороды и Стретенской — там уже установлены дорожные знаки и в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Также для удобства велосипедистов во всех районах Киева продолжают устанавливать велопарковки.

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