В Киеве существенно возрастут цены на парковку автомобилей: сколько придется платить

Стоимость поднимется в 3,5 раза.

В Киеве существенно вырастут цены на парковку автомобилей.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Отмечается, повышение тарифов касается всего Киева, особенно центра города, где водители тратят наибольшее количество времени в поисках свободных мест, большинство из которых были блокированы с помощью антипарковочных столбиков.

"Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включительно с оборудованием, энергоносителями и оплатой труда. Принципиально решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни", — отметил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Так, если сейчас тариф на парковку в центре Киева составляет 10 грн в час, то будет — 35 грн в час. Прилегающие к центру территориальные зоны сейчас имеют тариф 7 грн в час, а будет — 25 грн в час. Неизменной останется лишь стоимость за парковку в спальных районах города — 5 грн в час.

Для автобусов и стоимость парковки в центре составит 159 грн в час. В прилегающих к центру территориях — 114 грн. В спальных районах — 14 грн. Похожие расценки установлены и для грузовых автомобилей.

Считается, что повышение тарифа позволит разгрузить участки, а также поможет водителям находить свободные места без длительных поисков. Кроме того, благодаря этому решению общественный транспорт и экстренные службы доедут быстрее, а для местных жителей появится больше свободных мест.

"Урегулировав спрос и предложение, мы получим больше свободных мест, уменьшим пробки, а также вредные выбросы от автомобилей и сделаем центр города чистым, красивым и комфортным", — добавил Усов.

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Вместе с этим предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку. Согласно проекту распоряжения, их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, при этом будут действовать значительные скидки: на дневной абонемент — 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре — 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Константин Усов также отметил, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков.

"Механизм электронной оплаты исключает человеческий фактор и создает такие условия, при которых водителям не будет никакого смысла платить "самозванцам", поскольку это не освободит их от уплаты за парковку с официальным тарифом и от штрафа за его неуплату. Нелегальные парковщики проигрывают бой с прозрачными цифровыми технологиями и со временем уйдут с улиц города", — отметил Усов.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине могут участиться случаи штрафов водителей за парковку авто.

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